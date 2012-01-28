Французы хотят открыть школу в центре Киева

Депутат Киевсовета, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ с просьбой предоставить в аренду помещение в центральной части города для размещения в нем Французской Школы в г. Киеве им. Анны Киевской. Об этом сообщает пресс-служба А.БРИГИНЦА.

Депутат проинформировал, что соответствующее обращение с просьбой предоставить необходимое школе помещение площадью около 3 тыс. кв. м он получил от руководства Школы.

«Это уникальный случай, когда киевская власть и киевская община могут воспользоваться услугами инвестора, который готов вложить деньги в образовательный объект, а не в офисный центр, гостиницу или мол. Каким образом это сделать, может решить сама КГГА. Возможно, перепрофилировать одну из действующих школ, или передать заведению одно из помещений, которое возвращается в городскую собственность после отчуждения командой ЧЕРНОВЕЦКОГО. Главное, чтобы это помещение можно было переоборудовать под учебное заведение, и оно имело бы просторный двор с крыльцом», - отметил А.БРИГИНЕЦ. Он считает, что потерять такую возможность создать современное, интеркультурное заведение образования для столицы было бы преступлением.

Депутат рассказал, что Французская Школа в г. Киеве им. Анны Киевской – это неприбыльная общественная организация, которая существует при поддержке французского агентства образования за границей и Посольства Франции. Школа финансируется взносами родителей за обучение детей. Сейчас учебный процесс организован по нескольким адресам, что очень неудобно для дальнейшего развития заведения.

По словам А.БРИГИНЦА, руководство Школы, при условии долгосрочной аренды, берется самостоятельно отремонтировать или восстановить объект, который будет предоставлен Киевом для обустройства французской школы, если он был в запущенном состоянии.