Председатель райсуда брал мясом и дорогим коньяком

В Ивано-Франковской области на председателя районного суда, который получил от гражданки мясные изделия и коньяк, наложен штраф в размере 1,5 тыс. грн.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, председатель Верховинского райсуда Ивано-Франковской области 4 октября 2011 года в помещении суда получил от подсудимой по уголовному делу неправомерную выгоду в виде мясных продуктов и бутылки коньяка «Hennessy» на сумму 2 тыс. 21 грн. 82 коп. для собственного обогащения за назначение наказания, не связанного с лишением свободы и не назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

По этому факту спецподразделением УСБУ в области составлен коррупционный протокол в отношении судьи по ст.172-2 ч.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 6 ч.1 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Постановлением Ивано-Франковского городского суда от 30 ноября 2011 года судья был признан виновным в совершении административного коррупционного правонарушения, на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. грн. На судебном заседании председатель райсуда отрицал свою вину. Однако суд пришел к выводу о совершении председателем суда коррупционного правонарушения. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, правонарушитель подал апелляцию. Постановлением Апелляционного суда Ивано-Франковской области от 10 января 2012 года решение Ивано-Франковского городского суда оставлено без изменений.