Харьковские чернобыльцы обжалуют возбуждение против них уголовных дел

В Харькове активисты чернобыльского движения в суде будут обжаловать решение милиции о возбуждении против них уголовных дел за подделку документов, подтверждающих их статус ликвидаторов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир ПРОСКУРИН, говоря о ходе расследования уголовных дел, в которых фигурируют активисты чернобыльских организаций Харькова.

По его мнению, следователи харьковской милиции незаконно возбудили ряд уголовных дел «по факту предоставления неизвестным лицом заведомо подложных документов в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области».

«На сегодняшний день мое дело находится в суде. Нет у них никакого подложного документа, а дело они возбудили. Это незаконное привлечение к уголовной ответственности. У меня есть не только оригиналы документов, у меня есть даже билеты, подтверждающие мою поездку», - заметил В.ПРОСКУРИН.

Он отметил, что уголовные дела сфабрикованы, и сообщил, что чернобыльцы будут обжаловать решение милиции об их возбуждении в Киевском районном суде Харькова.

«Мы обжалуем сам факт возбуждения уголовного дела, по которому выносилось постановление о привлечении меня в качестве подозреваемого, применялась ко мне подписка о невыезде. Поэтому в Киевском районном суде мой адвокат Владимир ТИМОШЕНКО обжаловал сам факт возбуждения уголовного дела. В отношении БИЛЕНКО, ПРОКОПЕНКО (активисты чернобыльского движения – УНИАН) также совершался произвол. Обжалование возбуждения их дел также будет», – сказал В.ПРОСКУРИН.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года следователи облуправления харьковской милиции допросили нескольких чернобыльцев в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления неправдивых сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления им пенсий. При этом чернобыльцев принудительно доставили в милицию.

Уголовные дела возбуждены по признакам ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).