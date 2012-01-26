Новый генконсул России доволен, что попал в Харьков

Генеральным консулом Российской Федерации в Харькове назначен Сергей СЕМЕНОВ. Его представление прошло сегодня в Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, в ходе встречи глава облгосадминистрации Михаил ДОБКИН отметил высокую эффективность, с которой Генеральное консульство РФ в Харькове работало в последние годы, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление экономических и гуманитарных связей между Харьковской областью и Россией.

«Я не сомневаюсь, что Вы очень быстро освоитесь. У нас много нереализованных замыслов, в частности, нам много надо сделать для возвращения потерянных кооперативных связей между нашими предприятиями, поскольку я вижу самый перспективный рынок для харьковской продукции именно в Российской Федерации», - сказал М.ДОБКИН.

По словам губернатора, «нам нужно будет сделать очень многое для того, чтобы перемещение товаров через границу было не таким сложным и зарегулированным, как сейчас. Я протягиваю Вам руку и предлагаю без раскачки включаться во все процессы. У нас очень теплые, дружественные отношения с консульством. Я думаю, что Вы внесете свою долю в дальнейшие успехи».

В свою очередь С.СЕМЕНОВ отметил, что приложит максимальные усилия для укрепления дружественных связей между украинским и российским народами.

«Я очень доволен, что попал в регион, который имеет самые тесные связи с Российской Федерацией, с нашими областями. Я почувствовал, что у власти города и области контакт с консульством очень тесный, поэтому мы продолжим наше сотрудничество, и все полномочия и возможности будем использовать на полную силу. В моем лице вы найдете партнера и помощника в наших общих делах», - сказал С.СЕМЕНОВ.