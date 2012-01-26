В Украине при родах умерли 75 женщин

В Украине в 2011 году при родах умерли 75 женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела акушерско-гинекологической помощи Минздрава Украины Валентина КОЛОМЕЙЧУК на пресс-конференции в Киеве.

По словам специалиста, около 79% этих случаев происходят в районных больницах, где квалификация врачей недостаточна и отсутствует современное медицинское оборудование. «Если в медицинском заведении принимают только 80-100 родов в год - такие заведения могут быть угрожающими для ребенка и матери, потому что не могут оказать квалифицированной помощи (ни относительно медицинских кадров, ни относительно новейшего медоборудования)», - отметила В.КОЛОМЕЙЧУК.

Она отметила, что на первом месте среди причин материнской смертности - экстрагенитальные патологии (при наличии которых женщинам вообще запрещено беременеть - УНИАН), на втором – кровотечения.

В свою очередь профессор кафедры акушерства, гинекологии та репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Руслан ТКАЧЕНКО добавил, что в нашей стране распространено опасное явление, когда беременеют женщины с тяжелыми болезнями.

«Беременеют с тяжелыми заболеваниями сердца, эндокринными патологиями… Это на первом месте. Второе - на протяжении последних 6 лет стойкую позицию занимают массивные акушерские кровотечения. Большинство из них можно было бы предотвратить. Есть дорогостоящие препараты, которые быстро останавливают кровотечение, и государство их закупает», - подчеркнул Р.ТКАЧЕНКО.

Он отметил, что роженицы погибают обычно в стационарах, где нечасто рожают (до ста родов в год), соответственно у врачей недостаточный опыт в ведении родов. Р.ТКАЧЕНКО также подчеркнул, что в странах Европы показатели смертности от кровотечений в 6 раз ниже, чем в Украине.

В Украине также растут показатели рождения недоношенных детей с физическими недостатками и малой массой тела, которые требуют длительного выхаживания. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "Неонатология" Елизавета ШУНЬКО.

«Если в 2006 году недоношенных детей родилось около 20 тысяч (из них 2300 новорожденных массой тела менее 1500 г), то в 2010-м – 26 тысяч (6 тыс. - массой менее 1500 г). Это обусловлено тем, что в Украине введены международные критерии регистрации перинатального периода, рекомендуемые ВОЗ», - отметила Е.ШУНЬКО.

В.КОЛОМЕЙЧУК отметила, что для улучшения оказания медицинской помощи беременным и новорожденным в Украине утвержден Национальный проект «Новая жизнь», который должен обеспечить доступную высококвалифицированную помощь, комфортные условия рождения и выхаживания детей путем создания сети региональных перинатальных центров.

«В соответствии с проектом, в каждом регионе будет работать перинатальный центр третьего уровня оказания специализированной медицинской помощи. На протяжении 2012-2013 годов предусмотрено открытие таких заведениях во всех 27 регионах страны. На реализацию проекта государство выделило 360 миллионов гривен», - сообщила В.КОЛОМЕЙЧУК.

По ее словам, в Киеве планируют на протяжении двух лет на базе 7-го и 5-го роддомов, а также репродуктивного центра 4-го роддома открыть несколько новейших перинатальных центров.

«Перинатальные центры - это не только помещение, оборудование, это люди в первую очередь, высококвалифицированные специалисты», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.