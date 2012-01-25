В суде над Иващенко сделали перерыв на капельницы с уколами

На заседании Печерского райсуда Киева завершена стадия допроса свидетелей по уголовному делу по обвинению бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, суд перешел к следующей стадии процесса - допросу подсудимых В.ИВАЩЕНКО и бывшего управляющего санацией Феодосийского судомеханического завода Сергея МИХЕЕВА.

Отвечая на вопрос председательствующего в судебном процессе судьи Сергея ВОВКА С.МИХЕЕВ заявил, что в связи с внесением изменений в Уголовный кодекс Украины он признает себя виновным в части обвинения, которое ему выдвинуто по ст. 365-2, а не ст. 365, как это было до внесения изменений в кодекс, и просит суд предоставить время для подготовки к своему допросу.

На аналогичный вопрос суда В.ИВАЩЕНКО заявил: «Мне не в чем признавать свою вину, ни по старому кодексу, ни по новому, потому что никаких преступлений перед государством я не совершал».

Также он и его адвокаты просили суд объявить перерыв в судебном заседании на две недели в связи с тем, что В.ИВАЩЕНКО врачи назначили медикаментозное лечение в условиях СИЗО, в частности 4-разовые ежедневные капельницы и уколы, а если суд будет продолжаться с короткими перерывами, режим лечения будет нарушен и не принесет никаких результатов.

Учтя изложенное подсудимыми и их защитниками и посоветовавшись на месте, суд принял решение о перерыве в судебном заседании до 9.05 1 марта.

На вопрос адвокатов В.ИВАЩЕНКО и С.МИХЕЕВА, почему в судебном заседании объявлен такой длительный перерыв, С.ВОВК объяснил, что он принимает участие в других судебных заседаниях.

Как известно, С.ВОВК и судья Оксана ЦАРЕВИЧ, которая входит в состав судебной коллегии в процессе над В.ИВАЩЕНКО, принимают участие в коллегиальном судебном разбирательстве дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, и судебные заседания в последнее время проходят в ежедневном режиме.