В суде над Иващенко сделали перерыв на капельницы с уколами
Вовк накинул время на другие дела
На заседании Печерского райсуда Киева завершена стадия допроса свидетелей по уголовному делу по обвинению бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, суд перешел к следующей стадии процесса - допросу подсудимых В.ИВАЩЕНКО и бывшего управляющего санацией Феодосийского судомеханического завода Сергея МИХЕЕВА.
Отвечая на вопрос председательствующего в судебном процессе судьи Сергея ВОВКА С.МИХЕЕВ заявил, что в связи с внесением изменений в Уголовный кодекс Украины он признает себя виновным в части обвинения, которое ему выдвинуто по ст. 365-2, а не ст. 365, как это было до внесения изменений в кодекс, и просит суд предоставить время для подготовки к своему допросу.
На аналогичный вопрос суда В.ИВАЩЕНКО заявил: «Мне не в чем признавать свою вину, ни по старому кодексу, ни по новому, потому что никаких преступлений перед государством я не совершал».
Также он и его адвокаты просили суд объявить перерыв в судебном заседании на две недели в связи с тем, что В.ИВАЩЕНКО врачи назначили медикаментозное лечение в условиях СИЗО, в частности 4-разовые ежедневные капельницы и уколы, а если суд будет продолжаться с короткими перерывами, режим лечения будет нарушен и не принесет никаких результатов.
Учтя изложенное подсудимыми и их защитниками и посоветовавшись на месте, суд принял решение о перерыве в судебном заседании до 9.05 1 марта.
На вопрос адвокатов В.ИВАЩЕНКО и С.МИХЕЕВА, почему в судебном заседании объявлен такой длительный перерыв, С.ВОВК объяснил, что он принимает участие в других судебных заседаниях.
Как известно, С.ВОВК и судья Оксана ЦАРЕВИЧ, которая входит в состав судебной коллегии в процессе над В.ИВАЩЕНКО, принимают участие в коллегиальном судебном разбирательстве дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, и судебные заседания в последнее время проходят в ежедневном режиме.