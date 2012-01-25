Одесчину терроризируют дикие кабаны. Животные атакуют сельхозугодья северо-западной части области, сообщает ТСН.Фермеры жалуются: вепри калечат озимые, которые в этом году и так пострадали из-за отсутствия осадков, а иногда в поисках пищи забредают и в населенные пункты. Люди готовы браться за ружья даже несмотря на большие штрафы за убитое животное.

На поле, где до недавнего времени росло элитное зерно, будто бомба взорвалась, жалуются фермеры. Почти все озимые поели вепри. Люди надеялись собрать хороший урожай. Посевы пережили засуху, но не выдержали зубов хищника.

"Ну тут где-то около 50 процентов, - жалуется над изуродованным урожаем глава фермерского хозяйства Надежда Козак. - Это 24 гектара пшеницы, его перекультивировать жалко, потому что есть озимая, значит, придется насевать. А насевать - это будет только фураж, а оно меньше цена и, конечно, убыток хозяйству".

Аграрии подсчитали, что только на озимых потеряли более двухсот тысяч гривен. Фермеры обвинили в халатности егерей, работающих в местном заповеднике. Мол, те недоглядели за своими животными. Но предполагают, что даже через суд денег за изуродованный урожай не получат. В Великомихайловском лесхозе, в который входит заповедник, объясняют: в лесу для кабанов установили кормушки и дважды в неделю подвозят животным пищу. "Осень была теплая, - объясняет охотовед Александр Логинов. - Морозов не было, погодные условия были замечательные. В основном, свиньи выходят в такие погодные условия на поля, потому что земля мягкая, начинают рыть землю, ищут корешки, там жучки всевозможные для питания, хотя и кукурузы для них хватает".

В лесхозе подозревают, что поживиться на поля могут приходить кабаны из другого леса.

"Наши угодья граничат с Приднестровьем, - рассказывает директор Великомихайловского лесхоза Михаил Дядюк. - Если там проводят охоты или нет кормовой базы, то они мигрируют. И если у нас мы делаем подкормку, то дикие животные привыкают. Одни и те же приходят на одну площадку, чужестранцев они отражают, и те, кто ищут себе корм, они могут выходить на поля".

Чтобы отгонять кабанов, егеря решили пугать их сиренами и светом. А фермерам советуют посадить вдоль леса растения, которые вепри не едят. Через несколько недель в лесхозе пересчитают кабанов. И если их будет больше нормы, позволят охотникам охотиться.