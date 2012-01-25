Дело об избиении журналистов в супермаркете направлено в прокуратуру

В Донецке материалы проверки по факту вчерашнего конфликта между журналистами и работниками супермаркета, в результате которого журналисты получили телесные повреждения, направлены в прокуратуру.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского отдела милиции.

В сообщении отмечается, что сотрудниками милиции проведена проверка по заявлениям обратившихся граждан, в ходе которой было установлено, что 23 января около 13.00 пятеро человек, среди которых были представители СМИ и общественности, прибыли в помещение супермаркета «Сокол» как покупатели. Затем, не представившись администрации и персоналу магазина, они начали проводить фото- и видеосъемку продукции.

В процессе съемок произошел конфликт с охранниками магазина, в результате которого троим журналистам были причинены телесные повреждения: перелом костей носа и ссадины лица, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Всем обратившимся по поводу телесных повреждений выданы направления для дальнейшего прохождения судебно-медицинского обследования с целью установления степени тяжести полученных повреждений. Материальный ущерб никому причинен не был.

Собранные материалы по данному факту направлены в прокуратуру для проведения доследственной проверки по ч.1 ст.171 УК Украины «Умышленное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Данная статья предусматривает наказание виновным до 3 лет ограничения свободы, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, данный конфликт разгорелся, когда группа журналистов в количестве 5 человек, среди которых - корреспонденты издания «Український тиждень», журналист донецкой редакции газеты «Комсомольская правда в Украине», а также адвокат и представитель общественной организации начали производить фото- и видеосъемку продукции в торговом зале.

К журналистам вышел администратор магазина, который сообщил, что съемка в помещении запрещена, о чем предупреждает табличка на входе. Однако активисты заявили, что по украинскому законодательству таких запретов не предусмотрено и предъявили соответствующие документы. Администратор вызвал сотрудников охраны магазина, которые принялись выводить молодых людей из торгового зала, вследствие чего трое журналистов получили телесные повреждения.