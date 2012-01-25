Аграрии готовы инвестировать в строительство вагонов, но при условии

Украинские аграрии готовы инвестировать в строительство новых грузовых вагонов при условии предоставления им железной дорогой скидок на грузовые перевозки.

Об этом агентству УНИАН сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«УЗА на протяжении трех лет неоднократно выходила на Кабмин с предложением, чтобы участники рынка могли за свой счет построить вагоны и передать их «Укрзализныце» для пользования с условием, что те, кто эти вагоны построил, должны иметь скидку в тарифах, чтобы вагон окупался», - сказал он.

По словам В.КЛИМЕНКО, такая скидка могла бы составить до 40% от тарифа.

При этом он отметил, что УЗА неоднократно выходила с таким предложением, однако не получала ответа.

«В 2008 году, когда очередной раз не хватало вагонов, нам сказали, что повышают тарифы на 70%, и что для аграриев купят 1000 зерновозов. Тарифы повысили, а вагонов до сих пор нет. Аграрии не могут получить ответа на вопрос. Мы можем инвестировать в строительство вагонов, но мы ждем гарантий, что в результате таких инвестиций предприятие, которое инвестировало, будет иметь скидки на 40%», - сказал он.

Кроме того, В.КЛИМЕНКО отметил, что аграриям пока не понятна начатая в Украине реформа грузовых железнодорожных перевозок.

«Нам нужно перевозить много зерна, но мы не понимаем, обеспечат нас вагонами или нет», - сказал он.

О последствиях реформы системы грузовых железнодорожных перевозок читайте на сайте «УНИАН-экономика».

Напомним, 16 января УЗА заявила, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна.