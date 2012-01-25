Милиция задержала подозреваемого в ограблении церкви

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, который 14 января 2012 года ограбил церковь «Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость», расположенной в городе Виннице на улице Смирнова.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Тогда из церкви были похищены серебряные нательные крестики, цепочки, браслеты, кулоны и «Евангелие» в серебряном художественном обрамлении.

Подозреваемый был задержан, когда он пытался украсть из витрины одного из магазинов города мобильный телефон

Во время беседы 34-летний задержанный сознался в совершении мошенничества и кражи из церкви, расположенной в Старогородском районе Винницы. При осмотре квартиры задержанного милиция обнаружила 41 единицу похищенных из церкви серебряных изделий. «Евангелие» злоумышленник сбыл за 900 гривен своему знакомому.

Подозреваемый, который имеет зависимость от наркотиков, ранее отбывал наказание за совершение краж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (грабеж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.