Губернатор поручил ГАИ и МЧС следить за снегопадом

Глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО в связи с ухудшением ухудшение погодных условий (сильные снегопады) поручил соответствующим службам осуществлять постоянный мониторинг ситуации в регионе. Как сообщила пресс-служба ОГА, об этом он сказал во время заседания оперативного штаба по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

По словам В.ХОМЕНКО, органы местной власти, руководители медицинских заведений, служба автодорог, подразделы ГАИ и МЧС должны осуществлять постоянный мониторинг ситуации, мгновенно реагировать на возникновение возможных угроз и внештатных ситуаций.

Глава облгосадминистрации отметил обязательную координацию действий между службами, которые обеспечивают функционирование народнохозяйственного комплекса области и необходимость их бесперебойной работы в сложных погодных условиях. А также дал поручение разработать комплекс необходимых мероприятий по каждому району и исправить все существующие недостатки.

"Подчеркиваю личную ответственность каждого за порученный участок работы. От того, насколько качественно и квалифицированно мы сработаем в этой ситуации, зависит жизнь и здоровье наших людей", – подчеркнул руководитель области.

Вместе с тем, В.ХОМЕНКО отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, люди, особенно в отдаленных населенных пунктах, должны быть обеспечены всем необходимым – продуктами питания, медицинскими услугами и пр.. Особенно это касается бюджетных заведений – интернатов, больниц, школ, а также социально незащищенных слоев населения.

Начальник областного управления МЧС Владимир МУХА отметил, что оперативно-спасательные подразделы постоянно отслеживают ситуацию в области и работают в режиме готовности к действиям по назначению.