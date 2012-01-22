Книгу «Птицы Америки» продали за $8 миллионов

Книга «Птицы Америки» выдающегося американского орнитолога, натуралиста и художника Джона Джеймса Одюбона в пятницу, 20 января, была продана на торгах аукционного дома Christie’s за 7 миллионов 922 тысячи долларов, сообщили устроители торгов.

Предпродажная оценка этого уникального издания 1840 года составляла 7-10 миллионов долларов, и аукционный дом представлял его как «самую дорогую в мире книгу». Одна из копий первого издания «Птицы Америки» в 2010 году была продана на торгах Sothebys за 11,5 миллионов долларов.

В 35-летнем возрасте энтузиаст принял решение изобразить всех без исключения птиц континента. Хотя его художественный метод по нынешним меркам может показаться странным — он отстреливал птиц, а потом придавал им абсолютно естественные позы.

Детальное описание «крылатого» мира Америки Одюбона содержит свыше 400 сделанных вручную иллюстраций, представляющих почти всех пернатых в натуральную величину. Его рисунки полны живости, лирики и драмы.

Он открыл и описал 25 новых видов птиц. Размер иллюстраций в этой уникальной книге составляет 99 на 66 сантиметров.

Всего было издано 120 экземпляров книги, ее подписчиками были многие известные люди 19-го века, включая английскую королеву Аделаиду и короля Франции Карла X.

«Птицы Америки» (англ. The Birds of America) печаталась частями в Эдинбурге и Лондоне с 1827 по 1838 годы. В начале 1840-х годов в США вышло второе издание. Первое издание признано шедевром книжного дела и величайшей библиографической редкостью.

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