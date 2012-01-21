Украина заинтересована в сланцевом газе, а США - в украинских месторождениях

Украина заинтересована в приходе мощных инвесторов для разработки месторождений сланцевого газа.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ в ходе встречи с посланником Госсекретаря США по энергетическим вопросам в Евразии Ричардом МОНИНГСТАРОМ, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудил перспективы добычи сланцевого газа в Украине.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, на февраль т.г. запланировано проведение открытого тендера, на котором будут определены инвесторы для геологической разведки и добычи сланцевого газа.

«Мы заинтересованы, чтобы тендеры прошли прозрачно, а мощные инвесторы начали добычу сланцевого газа в Украине. Это будет серьезной победой нашей правительственной команды», - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, Р.МОНИНГСТАР подтвердил большой интерес американских инвесторов в освоении Олесской и Юзовской геологических площадей, на которых планируется добыча сланцевого газа.

Стороны договорились организовать консультации Геологической службы США и Государственной службы геологии и недр Украины относительно обмена информацией о перспективах указанных площадей.

Присутствовавший на переговорах председатель Государственной службы геологии и недр Украины Эдуард СТАВИЦКИЙ сообщил, что три американские компании - Shell, Exxon Mobil и Chevron - получили от службы исчерпывающий ответ на запросы относительно перспектив этих участков. «Кроме того, американские инвесторы заинтересовались рядом других участков. Сотрудничество с ними продолжается», - сообщил Э.СТАВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.