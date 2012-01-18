УСПП о газовом конфликте, энергостратегии и переходе на уголь

Европейский Союз, как потребитель природного газа, который из России транзитом идет через Украину, должен присоединиться к урегулированию украинско-российского газового конфликта, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

“Украина стала членом Европейского энергетического сообщества, и выполняя свои обязательства в рамках цепочки «поставщик – транзитер – потребитель», она вправе опираться на поддержку европейской стороны. С Евросоюзом нужно обсуждать и вопросы, связанные с газопроводами Северный и Южный поток, и проблемы модернизации украинской ГТС”, - отметил А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что модернизацию ГТС обязательно нужно ускорять, и использовать для этого не “методы приватизации», а создавать трехсторонний газовый консорциум при участии Украины, России и Европы.

“В том случае, если общий язык с нашими российскими коллегами так и не будет найден, Украина будет вынуждена обращаться в Международный арбитраж», - отметил президент УСПП.

При этом он отметил, что переговоры с РФ нужно продолжать, но пересмотра газовых контрактов нужно добиваться не путем усиления конфронтации, а за счет эффективного равноправного переговорного процесса с использованием всех рычагов политического, экономического, дипломатического влияния.

Также А.КИНАХ уверен, что Украине следует отстаивать заявленную позицию о готовности ежегодно закупать 27 млрд. кубометров российского природного газа вместо 52 млрд., предусмотренных невыгодными для Украины газовыми соглашениями 2009 года.

При этом он подчеркнул необходимость утверждения новой редакции Энергетической стратегии Украины, которую Президент поручил правительству разработать еще летом прошлого года. Она должна содержать мероприятия по модернизации НАК «Нафтогаз Украины», учесть недопустимость доминирования на внутреннем рынке нашей страны монополиста – российской компании «Газпром».

А.КИНАХ отметил, что политика энергосбережения и энергоэффективности для Украины сегодня сверхважна. Ведь соседняя Польша, подчеркнул он, в год потребляет 14 млрд. кубометров природного газа, а Украина – 60 млрд. При этом ВВП Польши в 2,5 раза больше, чем в Украине.

Кроме того, А.КИНАХ поддержал намерения правительства перевести ТЭЦ с газа на уголь. «Украина имеет запасов энергетического угля на четыреста лет вперед и полностью способна ежегодно добывать около ста миллионов тонн. В прошлом году, к примеру, мы добыли около 82 млн. тонн, что на 7-8% больше, чем в предыдущие годы. Поэтому это направление тоже необходимо усиливать, в том числе на основе методов государственно-частного партнерства», - отметил А.КИНАХ.