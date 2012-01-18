В Киеве лучше всего снимают однокомнатные квартиры

Количество сделок по аренде жилья в Киеве в 2011 году выросло в 1,4 раза по сравнению с 2010 годом — до 13 714 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (47% сделок), 36% приходится на двухкомнатные квартиры и 17% - на объекты с тремя комнатами и более. Наибольшее количество квартир было сдано в аренду в августе (1461), наименьшее - в январе (590).

Максимальное количество сделок (49%) приходится на квартиры стоимостью до 4,8 тыс. грн. в месяц, 36% - в ценовой категории от 4,8 до 6,5 тыс. грн. и 15% - в категории свыше 6,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Киеве было сдано в аренду 9 490 квартир.