Авария на нефтепроводе ”Дружба”: транзит не пострадал

Сегодня в результате технической аварии была повреждена система управления трансформаторной подстанции насосно-перекачивающей станции «Чижовка» (Житомирская область), которая находится на участке Мозырь-Броды нефтепровода «Дружба». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "Укртранснафта".

Компания отмечает, что в связи с этим была приостановлена транспортировка нефти нефтепроводом «Дружба», ведутся восстановительные работы системы управления трансформаторной подстанции.

В результате инцидента никто не пострадал, опасности для окружающей среды нет.

Комиссия ОАО «Укртранснафта» тщательным образом изучает ситуацию. Ожидается, что восстановительные работы будут длиться несколько недель, но никак не отразятся на объемах транспортировки нефти.

Также компания отмечает, что около 12.00 транспортировка нефти нефтепроводом «Дружба» возобновлена в полном объеме (63 тыс. тонн в сутки).

Как сообщал УНИАН, 18 января в 21.29 ОАО "Укртранснафта" приостановила прокачку нефти по западной части крупнейшего транзитного нефтепровода "Дружба" из России в Европу из-за мощного циклона, нарушившего энергоснабжение нефтеперекачивающей станции. Прокачка нефти была прекращена по маршруту "Броды-госграница".

Справка УНИАН. Единая система магистральных нефтепроводов «Дружба» - крупнейший в мире нефтепровод. Построен в советские годы для транспортировки нефти из Сибири в страны Восточной и Западной Европы. Общая протяжённость - около 5 200 км.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши и Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть»; словацкий -компанией Transpetrol, украинский - ОАО "Укртранснафта".