Во Львове задержали «липового» милиционера, который пел караоке

Во Львове задержан мужчина, выдававший себя за майора милиции, который выступал в милицейской форме в одном из караоке-баров города.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, посетители караоке-бара были убеждены, что перед ними выступает настоящий милиционер.

«Меня знают как майора милиции. И относятся ко мне соответственно», - признался правоохранителям задержанный.

„Псевдомилиционер убеждает - не хотел никого обманывать. Мол, для него это был лишь способ самовыражения. Когда у него после очередного „концерта” работники милиции попросили предъявить документы, он протянул им «липовое» удостоверение майора милиции. Самозванца задержали и доставили в райотдел. Уже здесь он признался, что милицейскую форму надевает не первый раз. Стать правоохранителем решил, когда потерял работу. Понимая, что в милицейские ряды в его возрасте уже вряд ли возьмут, мужчина избрал себе другой путь - изготовил поддельное удостоверение, купил форму и перевоплотился в майора милиции”, - отмечается в сообщении ССО.

Возбуждено уголовное дело за подделку документов. Псевдомилиционеру угрожает до двух лет ограничения свободы.