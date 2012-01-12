Завтра - мокрый снег с дождем

Завтра ночью в западных и северных областях Украины, днем на большей части территории страны ожидается мокрый снег, местами с дождем, ночью на Закарпатье местами сильные осадки.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах 2-7° мороза (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в южной части 2-7° тепла).

В Киевской области в пятницу ожидается мокрый снег, местами с дождем (днем небольшие осадки). Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура в течение суток 1-3° тепла.