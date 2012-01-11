На Буковине мужчина отомстил горсовету

Сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области разоблачили злоумышленника, который вмешался в функционирование и заблокировал доступ к официальному веб-сайту одного из городских советов края.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Черновицкой области, установлено, что злоумышленником оказался бывший работник коммунальной медиа-компании, который исполнял обязанности администратора сайта горсовета.

Через несколько месяцев после увольнения, воспользовавшись тем, что код доступа администратора не был изменен, без разрешения и ведома владельца информации, злоумышленник вмешался в работу официального сайта органа местного самоуправления.

В отношении злоумышленника Служба безопасности возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция за такое преступление предусматривает штраф до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо ограничение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

Ведется следствие.