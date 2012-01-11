Безработный обстрелял из пистолета рейсовый автобус

В Херсонской области 5 января в дежурную часть Цюрупинского райотдела милиции поступило сообщение о том, что около 17.00 неизвестный обстрелял рейсовый автобус МАЗ-103 транспортного предприятия «Цюрупинскавтотранс».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, автобус был обстрелян из двора частного дома в Цюрупинске. В автобусе были прострелены два боковых окна. Пассажиры не пострадали.

По оценке экспертов, стрельба могла производиться из пневматического оружия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность стрелка. Им оказался безработный 28-летний местный житель, который объяснил свои действия желанием пострелять из пневматического пистолета в дерево. Но, по словам задержанного, вместо дерева он случайно попал в проезжающий мимо его дома автобус.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).