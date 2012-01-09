В Полтаве горело общежитие педуниверситета
Студент решил попить чаю?
Сегодня, 9 января, в 1.47 в городе Полтава в комнате общежития Полтавского национального педагогического университета им. В. Г. Короленко возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, огнем уничтожены обои на площади 9 кв. м, подушка, одеяло, матрац, постельное белье и повреждены ковер, тумба, стол, домашнее имущество.
Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического чайника 21-летним студентом, который проживал в комнате общежития. В настоящее время ущерб устанавливаются.
В тушении принимали участие 3 отделения пожарно-спасательных подразделений МЧС города Полтавы. Также, на месте чрезвычайного происшествия работали 7 человек личного состава газодымозащитной службы.