В Полтаве горело общежитие педуниверситета

Сегодня, 9 января, в 1.47 в городе Полтава в комнате общежития Полтавского национального педагогического университета им. В. Г. Короленко возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, огнем уничтожены обои на площади 9 кв. м, подушка, одеяло, матрац, постельное белье и повреждены ковер, тумба, стол, домашнее имущество.

Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического чайника 21-летним студентом, который проживал в комнате общежития. В настоящее время ущерб устанавливаются.

В тушении принимали участие 3 отделения пожарно-спасательных подразделений МЧС города Полтавы. Также, на месте чрезвычайного происшествия работали 7 человек личного состава газодымозащитной службы.