На Винниччине украли 2 тонны селитры

Сотрудники милиции задержали пятерых подозреваемых в краже около 2 тонн аммиачной селитры из складского помещения сельского хозяйства с. Оленивка Винницкого района Винницкой области.

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище, или нанесшая значительный ущерб потерпевшему).