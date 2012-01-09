На Винниччине украли 2 тонны селитры
04:46, 09 января 2012Общество
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Милиция задержала пять подозреваемых
Сотрудники милиции задержали пятерых подозреваемых в краже около 2 тонн аммиачной селитры из складского помещения сельского хозяйства с. Оленивка Винницкого района Винницкой области.
Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище, или нанесшая значительный ущерб потерпевшему).
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