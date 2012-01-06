Суд отменил "дерибан" Жукова острова

Хозяйственный суд Киева признал противоправным решение Киевского городского совета о предоставлении ООО «Бузинвест» земельного участка площадью 30 гектаров на острове Жуков в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, суд удовлетворил иск прокуратуры и признал противоправным и отменил соответствующее решение Киевсовета.

В прокуратуре отмечают, что речь шла о выделении участка стоимостью 47 млн. грн. за счет прибрежных защитных полос и территории зеленой зоны на острове Жуков в Голосеевском районе Киева.

В целом, отмечают в прокуратуре, в сфере земельных отношений прокуратурой столицы предупреждено незаконное предоставление 826 га земель, при прокурорском реагировании реально возвращено территориальной общине Киева 316 га.