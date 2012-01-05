Кабмин: хлеб, бензин и иномарки не подорожают

В правительстве заверяют в отсутствии каких-либо оснований для подорожания в 2012 году хлеба, бензина и автомобилей.

Об этом сказано в размещенном на Правительственном портале комментарии Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины по поводу информации в СМИ о том, в 2012 году в Украине могут повыситься цены на эти товары.

«Никаких оснований для подорожания хлеба нет. Ожидаемому слабому из-за неблагоприятных погодных условий урожаю 2012 года поможет щедрый урожай 2011-го, часть зерна которого будет увеличена в переходных запасах. Благодаря тому, что правительство заблаговременно решает этот вопрос, потребители этого просто не почувствуют, ведь хлеба в государственных закромах будет достаточно даже если самые пессимистические прогнозы на урожай 2012-го исполнятся, поэтому и оснований для подорожания хлеба не возникнет», - говорится в комментарии.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в текущем маркетинговом году объемы производства зерновых культур оцениваются на уровне 56,4 млн. тонн, из них пшеницы – 22,4 млн. тонн, из которой 13,5 млн. тонн – продовольственная.

Ожидается, что предложение зерна на внутреннем рынке превысит 62 млн. тонн при необходимости внутреннего потребления зерна в 26,7 млн. тонн.

В комментарии также отмечается, что ситуация с состоянием посевов озимых зерновых культур, в частности пшеницы, вызывает обеспокоенность, поскольку в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями потери озимых могут быть на площади 2 млн. га.

«Поэтому при дальнейшем критическом развитии ситуации с состоянием посевов, урожай озимой пшеницы в 2012 году может составить от 12 до 16 млн. тонн, из которой продовольственной пшеницы – 6-8 млн. тонн», - говорится в комментарии.

Однако даже при таком урожае, отмечают в правительстве, в 2012 году запасы пшеницы будут достаточными для обеспечения внутренних потребностей. При этом еще ожидается и формирование излишков такого зерна, которое будет поставлено на экспорт.

Также в правительстве подчеркивают, что для заблаговременного предотвращения ситуации с ожидаемым невысоким урожаем 17 ноября в Минэкономики на заседании межведомственной рабочей группы по составлению баланса спроса и предложения зерновых культур было принято решение о целесообразности увеличения переходных запасов продовольственной пшеницы на 3 млн. тонн - до 5,4 млн. тонн. Таким образом, переходные запасы всех зерновых культур могут составлять 9,1 млн. тонн.

Что касается подорожания импортных автомобилей, то в правительстве подчеркивают, что решения, которые бы влияли на авторынок, не принимались.

По поводу возможного повышения цен на бензин в правительстве отмечают возможность возникновения “спекулятивных” стремлений к этому нефтетрейдеров. “Отрицать таких желаний, конечно, нельзя. Однако никаких объективных причин для подорожания бензина нет. А любым спекулятивным сговорам монополистов будет дан жесткий отпор», - заверяют в Кабмине.