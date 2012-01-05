Преступники 5 лет обворовывали церкви

В Тернопольской области задержана преступная группа, члены которой на протяжении 5 лет обворовывали деревянные церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник областного управления милиции Федор БОРТНЯК.

«После задержания выяснилось, что воров уже привлекали к ответственности в Ровенской области. Зная методы, по которым работают правоохранители при раскрытии таких преступлений, они делали все для того, чтобы не оставлять следов краж, соответственно, искали их долгое время», – заметил Ф.БОРТНЯК.

По его словам, выйти на преступную группу удалось после получения оперативной информации о том, что готовится сделка по продаже большой партии икон. После остановки работниками ГАИ обусловленного автомобиля в нем было обнаружено 24 краденых иконы, а после задержания еще одного вора в Одесской области у него изъяли 56 раритетов.

Отдельные иконы, которые похищали воры, датируются XVIII в., самая дорогая из них, – «Святого Николая» – стоит ориентировочно 30 тыс. долларов.

«Краденое воры сбывали за бесценок. Скажем, за партию из 15 икон они взяли 5 тыс. долларов, тогда как перекупщики после реставрации продавали эти иконы по 5-30 тыс. долларов за одну», – заметил Ф.БОРТНЯК.

По его данным, работники милиции задержали и киевлянина, который скупал краденое.