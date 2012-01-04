Плиты за полтора миллиона на Чернечей горе разрушили реставраторы из Киева?

Мраморные плиты на Чернечей горе в городе Каневе Черкасской области стоимостью около 1,5 млн. грн. разрушили реставраторы из Киева во время проведения реставрации могилы Тараса Шевченко.

Об этом в интервью черкасскому интернет-изданию «НародUA» сообщил генеральный директор Шевченковского национального заповедника Василий КОЛОМИЕЦ.

«…Строительными механизмами строители повредили плиты. Часть плит они уже заменили, другую часть должны заменить к весне На сегодняшний день сумма ущерба еще не определена, специалисты занимаются установлением размера ущерба», - сказал В.КОЛОМИЕЦ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года во время рабочего совещания в Каневе председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ заявил, что в мраморных плитах, которыми недавно было выложено подножие Тарасовой горы в Шевченковском национальном заповеднике, образовались трещины.

Черкасский губернатор на совещании подверг критике должностных лиц за промедление с введением в действие объектов Шевченковского национального заповедника и за брак, допущенный при выполнении работ на территории заповедника. В частности, пассажирский терминал комплекса "Авто-река" до сих пор не сдан в эксплуатацию, в мраморных плитах, которыми выложено подножие Тарасовой горы, уже образовались трещины.

Губернатор указал на недопустимость подобных просчетов и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

3 января 2012 г. заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ обращение с просьбой осуществить проверку эффективности использования государственных бюджетных средств во время проведения реконструкции музея Тараса Шевченко в Каневе в период 2010-2011 года.