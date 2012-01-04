В Горловке может возникнуть чрезвычайная химическая ситуация

В Горловке Донецкой области констатируют, что состояние могильников химических отходов и концентрация загрязняющих веществ в почве и подземных водах могут выйти на уровень чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в третьем - четвертом кварталах 2011 года на территории государственного предприятия "Горловский химический завод", в зоне влияния могильников химических отходов, Государственным региональным геологическим предприятием "Донецкгеология" были выполнены работы по оценке состояния грунтов и подземных вод.

3 января 2012 года городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с выводами по отчету о выполненных работах, решила, что состояние могильников и концентрация загрязняющих веществ в почве и подземных водах по классификационным признакам может выйти на уровень чрезвычайной ситуации.