Под Полтавой построят комплекс в честь болгарского хана Кубрата

В селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области в 2012 году планируют построить комплекс в честь болгарского хана Кубрата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Ассоциации болгар в Украине, вице-президент благотворительного фонда «Хан Кубрат» Дмитрий ХРИСТОВ.

По его словам, в первую очередь строительства мемориального комплекса хана Кубрата входит строительство часовни, двухэтажного отеля для туристов, паломников и стоянки. Все работы профинансируют спонсоры.

«В этом году должен состояться Всемирный собор болгар, посвященный 100-летию открытия клада и захоронения хана Кубрата. Крупнейший в Европе клад с золотыми и серебряными вещами (25 кг золотых и 50 кг серебряных изделий) случайно обнаружили в 1912 году в селе Малая Перещепина. Среди них были перстень и оружие хана Великой Булгарии Кубрата. Все эти вещи сейчас находятся в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. В 1984 году немецкий ученый Вернер, исследовав найденное, пришел к выводу, что это захоронение хана Кубрата - основателя государства на территории нынешней Украины», - сказал Д.ХРИСТОВ.

Напомним, в 2001 году в селе Малая Перещепина установили памятный знак в честь хана Кубрата.