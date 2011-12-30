В Горщик дали газ
23:46, 30 декабря 2011Общество
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На трубу потратили 4 миллиона
В Житомирской области к новогодним праздникам газифицировали село Горщик Коростенского района.
Как передает корреспондент УНИАН, в селе Горщик состоялись торжества по случаю подключения населенного пункта к газоснабжению. Открыт газопровод длиной 10,5 км, на что были израсходовано 4 млн. грн. Газификация села состоялась за средства местного совета, также удалось привлечь 500 тыс. грн. спонсорских средств.
Таким образом, в Житомирской области открыт 73-й газопровод за этот год, а общая протяженность подводных газопроводов, подключенных в этом году в регионе, составляет 302 км.
В целом Житомирская область газифицирована всего на 37%.
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