В Горщик дали газ

В Житомирской области к новогодним праздникам газифицировали село Горщик Коростенского района.

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Горщик состоялись торжества по случаю подключения населенного пункта к газоснабжению. Открыт газопровод длиной 10,5 км, на что были израсходовано 4 млн. грн. Газификация села состоялась за средства местного совета, также удалось привлечь 500 тыс. грн. спонсорских средств.

Таким образом, в Житомирской области открыт 73-й газопровод за этот год, а общая протяженность подводных газопроводов, подключенных в этом году в регионе, составляет 302 км.

В целом Житомирская область газифицирована всего на 37%.