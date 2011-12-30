На Аляске проснулся вулкан

Вулкан Кливленд проснулся в четверг на Алеутских островах в американском штате Аляска, выбросив столб пепла на высоту до 4,5 километра, передает Associated Press.

Как видно по снимкам из космоса, облако пепла движется в юго-восточном направлении.

Служба наблюдения, не исключая повторных выбросов пепла, подняла уровень опасности для авиации в районе вулкана.

Как отмечается в сообщении, специалисты весь года следили за активностью вулкана Кливленд на острове Чугинадак в 1500 км к юго-западу от Анкориджа.