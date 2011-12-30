На Аляске проснулся вулкан

00:15, 30 декабря 2011
Общество
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Облако пепла движется на Канаду

Вулкан Кливленд проснулся в четверг на Алеутских островах в американском штате Аляска, выбросив столб пепла на высоту до 4,5 километра, передает Associated Press.

Как видно по снимкам из космоса, облако пепла движется в юго-восточном направлении.

Служба наблюдения, не исключая повторных выбросов пепла, подняла уровень опасности для авиации в районе вулкана.

Как отмечается в сообщении, специалисты весь года следили за активностью вулкана Кливленд на острове Чугинадак в 1500 км к юго-западу от Анкориджа.

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