На хозяина карусели, едва не угробившей трех детей, завели дело

Прокуратура Оболонского района города Киева возбудила уголовное дело по факту травмирования трех детей в спортивно-развлекательном комплексе «Тропикал Парк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Отмечается, что прокуратурой Оболонского района столицы проведена проверка случая обрыва троса во время эксплуатации аттракциона «Лягушка» в спортивно-развлекательном комплексе «Тропикал Парк», в результате чего был нанесен вред здоровью трех малолетних детей.

В ходе прокурорской проверки установлено, что документация на размещение данного аттракциона отсутствовала. Речь идет, в частности, о разрешениях территориального органа по надзору за охраной труда на эксплуатацию объектов повышенной опасности, допуск на эксплуатацию аттракциона после монтажа, правилах поведения и пользования, проекте размещения аттракциона, журнале ежедневного осмотра аттракциона оператором регистрации и других необходимых документах.

По материалам проверки прокуратурой Оболонского района города Киева 26 декабря 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, по вине которого не были соблюдены правила безопасности во время эксплуатации объекта с повышенной опасностью, в результате чего нанесен вред здоровью детей, (ч.1 ст. 272 УК Украины).

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры района.