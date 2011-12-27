Украинцы на Новый год выбросят в мусор продукты на 470 миллионов?

До 12% закупленных городским населением Украины к новогоднему столу продуктов не используется и портится. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные агентства AgriSurvey ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В денежном выражении стандартная семья из четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасывает с праздничного стола 90 грн. В результате расход по городскому населению Украины составляет порядка 470 млн грн, говорится в распространенном по итогам опроса пресс-релизе ассоциации.

По словам директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, в ходе опроса 54% респондентов указали, что во время праздников портится до 5% закупленных ими продуктов.

«Таким образом, по этой группе во время праздников на помойку выбрасывается количество продукции, эквивалентное 850 тоннам колбасы „Московской“, или 2,5 тыс. тонн свиных ошейков, или 4 тыс. литров шампанского. Еще у 40% опрошенных портится от 5% до 15% продукции, а это — эквивалент 300 тоннам красной икры, или 3,5 тыс. тонн твердого сыра, или 4 тыс. тонн масла», — сказал Т.Гагалюк.