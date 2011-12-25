В Олевске переименовали все советские названия улиц

В городе Олевске Житомирской области переименовали улицы, которые носили фамилии советских вождей, назвав их в честь выдающихся фигур украинского националистического и патриотического движения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Олевском горсовете, такое решение приняли депутаты на очередной сессии.

«Сессия поставила точку в вопросе: выполнять или не выполнять изданные еще Виктором ЮЩЕНКО указы о виновниках голодоморов и политических репрессий в Украине. Хотя провластные депутаты оказывали сопротивление такому решению», - отмечается в сообщении.

«Отныне в Олевске не будет улиц и одноименных переулков имени Павла Постышева, Станислава Косиора, Григория Петровского, Михаила Калинина, Григория Котовского. Вместо этого, после переименования появились новые, украинские названия улиц: Елены Телиги, Олега Ольжича, Гетьмана Виговского, Алексея Опанасюка, Героев Крут, 20-летия Независимости Украины, Юрия Тютюнника», - отметили в горсовете.