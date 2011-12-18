В Луганске горела типография

Сегодня, 18 декабря, в 01.39 в Луганске по ул. Острая Могила в двухэтажном здании, где находится типография ООО „Лейбл-юнион”, возник пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожено имущество на первом и втором этажах, перекрытия и крыша здания на площади 800 квадратных метров.

В 05.15 силами восьми отделений пожарно-спасательной службы МЧС пожар был локализован, и в 06.57 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.