В Луганске горела типография
11:50, 18 декабря 2011Общество
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Огонь уничтожил имущество на двух этажах
Сегодня, 18 декабря, в 01.39 в Луганске по ул. Острая Могила в двухэтажном здании, где находится типография ООО „Лейбл-юнион”, возник пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожено имущество на первом и втором этажах, перекрытия и крыша здания на площади 800 квадратных метров.
В 05.15 силами восьми отделений пожарно-спасательной службы МЧС пожар был локализован, и в 06.57 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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