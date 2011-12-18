Мэр Москвы лично привезет троллейбусы в Севастополь

Москва намерена подарить городу-герою Севастополю новые троллейбусы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации.

По информации отдела, глава СГГА Владимир ЯЦУБА «проинформировал о том, что Севастополь планирует посетить российская делегация во главе с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ в январе-феврале будущего года».

«Во время проведения в Москве открытого приема-встречи с участниками войны и делегатами Международного Союза городов-героев, посвященного празднованию 70-летия битвы под Москвой, С.СОБЯНИН в неформальной обстановке пообщался с главой делегации ветеранов Севастополя, отметив при этом, что у Москвы для Севастополя также есть подарок - новые троллейбусы, которые он намерен лично презентовать городу во время своего визита в наш город».- отметили в пресс-службе мэрии Севастополя.

Кроме того, С.СОБЯНИН в контексте продолжения крепких дружеских связей между Севастополем и Москвой отметил, что рассмотрит возможность решения вопроса о выделении 3 млн. рублей на лечение севастопольских ветеранов в госпиталях Черноморского флота РФ в рамках реализации региональной городской программы «Ветеран».