Два милиционера завязали драку на почве внезапно возникшей неприязни

В Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении двух милиционеров, которые подрались с гражданами.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Установлено, что в ночь с 6 на 7 декабря между двумя работниками милиции и жителем города Купянск в помещении кафе произошел словесный конфликт на почве внезапно возникшей неприязни. Около 00.40 участники конфликта покинули помещение развлекательного заведения и направились в сторону автобусной остановки, где очередная словесная перепалка закончилась дракой. Потерпевшие были доставлены в Купянскую центральную больницу.

14 декабря прокуратурой Харьковской области по материалам в отношении работников Купянского горотдела милиции – в.и.о. начальника сектора, 23-летнего старшего лейтенанта милиции и инспектора патрульной службы, 23-летнего сержанта милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). По указанному факту продолжается следствие.