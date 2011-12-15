Львовщина может «похвастать» второй в мире свалкой, больше лишь в Нью-Йорке

Донецкая и Львовская области возглавили рейтинг наиболее техногенно опасных регионов Украины. Об этом пишет журнал Weekly.UA со ссылкой на данные Государственной инспекции техногенной безопасности.

Больше всего подвергаются опасности жители Донецкой области - там сосредоточено наибольшее количество объектов с высокой степенью риска, почти 6,5 тыс.

«Основное внимание привлечено к шахтам, где существует риск возгорания угольной пыли и выброса метана, - объяснил заместитель председателя Гостехногенбезопасности Игорь ГАСЕК. - Одновременно Донетчина является рекордсменом по числу предприятий, на которых хранятся опасные химические вещества, - их 174». Среди наиболее потенциально опасных – Горловский химзавод и концерн «Стирол».

На Львовщине насчитывается более 5 тыс. объектов с высокой степенью риска. Председатель львовского Комитета экологического спасения Марко ШПИКУЛА считает одним из наиболее рисковых объектов в области львовский полигон отходов.

«По площади - это вторая свалка после нью-йоркской. Усугубляет положение то, что там находятся огромные «озера» кислого гудрона - очень токсичного вещества. Власть упорно не решает эту проблему», - говорит эколог.

В десятку самых техногенно опасных областей также вошли: Луганская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская, Николаевская, Киевские области и Крым. В одну лишь Феодосию ежемесячно привозят танкерами более 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

Столица страны также является одним из самых небезопасных мест для проживания. «В столице немало объектов промышленности, газо- и продуктопроводов - все это создает дополнительные угрозы, - объяснил директор Департамента гражданской защиты МЧС Василий КВАШУК. — Увеличивается число АЗС, а это повышает риск».

Самыми безопасными с техногенной точки зрения считаются западные области - Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Хмельницкая и Черновицкая. В каждой из них менее 2 тыс. опасных объектов, что в два-три раза ниже показателей восточных регионов.