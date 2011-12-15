В Луганске отец шестерых детей изнасиловал 12-летнюю школьницу

В Луганске задержан педофил, напавший в начале декабря на 12-летнюю школьницу.

Как сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы Луганского городского управления УМВД Украины в Луганской области Андрей ПАСИЧНИК, о нападении в милицию заявила мать девочки.

«Ее дочь шла пешком из школы и заблудилась. Выйдя к железнодорожному полотну, девочка услышала сзади чьи-то шаги. Обернувшись, она увидела незнакомого мужчину, идущего за ней. Испугавшись, школьница побежала. Но незнакомец догнал её, и Маша почувствовала сильный удар по голове сзади», - рассказал А.ПАСИЧНИК.

По его словам, мужчина забрал у девочки мобильный телефон и сережки. Но сначала разрешил своей жертве позвонить домой и успокоить родителей, а после изнасилования проводил ее до остановки и помог сесть в маршрутку.

Артёмовским райотделом ЛГУ УМВД в Луганской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) и ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетней) УК Украины.

Как выяснили правоохранители, мужчина является отцом шестерых детей.

Его жертва, помимо лечения физических травм, проходит реабилитацию и в психологическом центре.