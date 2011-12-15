У европейцев полные карманы долларов

Развитие в Украине инфраструктуры качества и механизмов международной аккредитации откроет для украинских товаров европейский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР на открытии проекта Twinning между ЕС и Национальным агентством по аккредитации Украины (НААУ) «Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины в соответствии с европейской практикой».

«Надлежащая аккредитация даст возможность открыть европейский рынок для украинской продукции. Европейский рынок — это более 500 млн. людей с достаточно высоким уровнем жизни и полными карманами долларов и евро», - сказал Л.ТЕРНЕР.

Он также отметил, что включение Украины в европейскую систему аккредитации качества благоприятно отразится и на внутреннем рынке страны.

«Свободное движение товаров, которые даст аккредитация, является очень важным для Украины. Если у вас есть высококачественная продукция, которую вы можете продавать в Европе, то она же есть и на украинском рынке, и вы можете ею пользоваться. Такая ситуация абсолютно беспроигрышна», - сказал он.

Л.ТЕРНЕР отметил, что одним из партнеров НААУ в проекте будет Институт стандартов Великобритании (BSI). Вторым партнером будет Немецкий федеральный институт испытаний и исследований материалов (ВАМ).

В свою очередь, руководитель проектов BSI Владимир ЯКУБОВ отметил, что суть открывшегося проекта Twinning - в содействии НААУ в развитии инфраструктуры аккредитации в Украине и получении признания агентства Европейской ассоциацией по аккредитации.

«Основная цель аккредитации — это уменьшение технических барьеров в торговле. Чтобы достичь этой цели, в каждой стране есть инфраструктура качества, в которую входят стандартизация, аккредитация, оценка соответствия, метрология и надзор за рынком. Аккредитация является важной частью инфраструктуры качества», - сказал В.ЯКУБОВ агентству УНИАН.

Справка УНИАН. Проект Twinning между ЕС и Национальным агентством по аккредитации Украины «Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины в соответствии с европейской практикой» будет реализован в течение двух лет. Стоимость проекта - 1,5 млн. евро.