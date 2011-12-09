Спасатели подняли со дна 18-метрового колодца 72-летнюю пенсионерку

В селе Щеборовка Красиловского района Хмельницкой области спасатели подняли из 18-метрового колодца 72-летнюю пенсионерку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС в области, инцидент произошел сегодня. Спасателям позвонили по телефону соседи, которые рассказали, что женщина находится по пояс в воде на дне колодца и нуждается в помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые опустились на дно колодца, обвязали женщину веревкой, после чего подняли ее наверх.

Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшую и с предварительным диагнозом «переохлаждение» доставили в районную больницу.