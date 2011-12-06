В Севастополе количество грабежей выросло на 70%

В Севастополе с начала года рост краж составил 42,7%, грабежей – 71%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления МВД в Севастополе полковник милиции Александр ГОНЧАРОВ.

По его данным, в целом за 11 месяцев 2011 года в городе преступления против собственности в общей структуре преступности составляют более двух третей.

«Кражи: рост у нас большой, с начала года - на 42,7%, грабежи - рост где-то на 71% по сравнению с прошлым годом», – отметил А.ГОНЧАРОВ.

По мнению начальника УМВД, одними из основных причин роста количества преступлений имущественного характера являются «высокий уровень безработицы, низкая заработная плата у большой части населения».

Вместе с тем, руководитель севастопольской милиции отметил, что в ноябре количество краж снизилось.

В частности, он сообщил, что задержаны 41-летний мужчина, совершивший 20 квартирных краж, а также 26-летний злоумышленник, совершивший 16 квартирных краж. Изобличен также ряд злоумышленников, совершавших грабежи в отношении пожилых женщин. На счету одного из них - 20 преступлений в разных районах города, на счету другого – 10.

На брифинге также отмечалось, что за истекший период 2011 года в городе зарегистрировано 6 тыс. 272 преступления (рост – 27,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в том числе, 2 тыс. 189 - тяжких и особо тяжких (рост – 19,0%). За 11 месяцев совершено 54 преступления против жизни и здоровья граждан, из них 24 умышленных убийства, 30 умышленных нанесений тяжких телесных повреждений.

В целом, как подчеркивалось на брифинге, криминогенная обстановка и общественный порядок в городе Севастополе находятся под контролем, распространения тяжких резонансных преступлений милицией не допущено.