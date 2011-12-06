Во Львове хотят ввести комендантский час для подростков

Львовское городское управление ГУ МВД Украины во Львовской области предлагает рассмотреть вопрос о пребывании детей на улице в вечернее и ночное время и ограничить пребывание детей в возрасте до 14 лет в общественных местах (дискотеки, бары, кафе), а также на улицах в вечернее время без сопровождения взрослых после 22.00, а несовершеннолетних до 16 лет – после 23.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Львовское городское управление ГУ МВД Украины во Львовской области провело анкетирование, в котором приняли участие 7 тыс. взрослых жителей, которые имеют детей в возрасте от 10 до 18 лет. 89% респондентов поддержали ограничение пребывания в общественных местах и на улицах несовершеннолетних в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых до 22.00. 80% опрошенных считают, что дети до 16 лет не должны гулять без сопровождения после 23.00», - рассказал УНИАН начальник Львовского городского управления ГУ МВД Украины во Львовской области Станислав БРОНЕВИЦКИЙ.

По словам С.БРОНЕВИЦКОГО, аналогичные решения уже приняты в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Николаеве.

«Как отец, я поддерживаю такую инициативу. Если принять во внимание статистику возросшей детской преступности, то такие мероприятия усилят ответственность родителей. Потому что нечего делать ребенку посреди города в час ночи. Дети у нас ходят по ночным клубам, а родители спокойно спят, а потом ищут виновных, если что-то происходит. Конечно, могут быть исключения», - отметил начальник отдела по делам детей Львовского городского совета Ростислав ТИМКИВ.

«Прежде всего, это безопасность для детей и сохранение их морального статуса. Дети должны учиться. Такое предложение очень правильное, ведь есть разные случаи. Дети должны находиться в безопасности, а улица ночью не является безопасным местом», - заявила и.о. начальника управления образования Львовского городского совета Екатерина ГОРОХОВСКАЯ.

«Улица в ночное время – не место для детей. Поэтому я положительно отношусь к такой инициативе. Дети вообще в такое время уже должны быть в постели. Кроме этого, такое решение уменьшит детскую преступность», - считает Ольга ГУДЛЕВСКАЯ, председатель родительского комитета школы №4 города Львова.

В соответствии с информацией Львовского городского управления ГУ МВД Украины во Львовской области, из 144 преступлений, совершенных на протяжении 2011 года детьми, ограблений – 34, разбоев – 1, краж – 61, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков – 15 (хранение), сбыта наркотических средств - 11, преднамеренных тяжких и средней тяжести телесных повреждений – 5, хулиганств – 3, преступлений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами – 2, вымогательств – 1, преступлений по другим статьям УКУ – 13.

В 75 случаях дети стали жертвами преступлений. 9 детей пострадали от тяжких и особо тяжких преступлений. Как правило, преступления, совершенные детьми и против них, происходят в вечернее и ночное время.