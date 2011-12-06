Черновцы могут остаться без питьевой воды, поскольку уровень воды в Днестровском водохранилище (река Днестр) из-за длительного отсутствия осадков ежемесячно снижается на один метр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Днестровско-Прутского бассейнового управления водных ресурсов Ян ДЗЮБА.

Из-за недостатка воды в среднем течении и низовье Днестра на Днестровской ГЭС вынуждены сбрасывать воду. Сейчас из водохранилища больше сбрасывают воды, чем в него поступает.

«Если так дальше будет продолжаться, то к весне Черновцы могут остаться без воды, ведь большая часть воды для водоснабжения Черновцов берется из Днестра», - сказал Я.ДЗЮБА.

В то же время, по его словам, «ситуация сложная, но паниковать не стоит, запас еще есть - синоптики прогнозирует, по меньшей мере, один месяц снега зимой. К тому же в 1996 году уровень воды даже был ниже, но катастрофы не произошло».

Из-за необычной для этого времени года засухи, в Черновицкой области остается сложной ситуация, связанная с возгоранием сухой травы. Лишь за период с 27 ноября по 5 декабря этого года на Буковине возникло 27 случаев возгорания сухой травы и 3 пожара в лесных массивах.