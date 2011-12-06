В Прикарпатье зарегистрированы уже 46 случаев кори

В Ивано-Франковской области зарегистрированы 46 случаев заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, по информации областной СЭС, по состоянию на 5 декабря зарегистрировано 46 случаев заболевания корью, в том числе 22 случая в организованных коллективах.

В связи с этим постановлениями Рожнятовской и Рогатинской СЭС приостановлена учеба в общеобразовательных школах І-ІІІ ст. села Сварычев (заболели 4 ученика, обучаются 800 учеников), села Брошнев (заболели 3 ученика, обучаются 88 учеников), Брошневском профессиональном лесопромышленном лицее (заболели 5 учеников, обучается 631 ученик) Рожнятовского района.

Частично приостановлена учеба в школе села Лопянка Рожнятовского района (заболели 6 учеников, обучаются 274 ученика) и в школе села Княгинич Рогатинского района (заболели 4 ученика, обучаются 113 учеников).

Ситуация находится под контролем Ивано-Франковской областной СЭС и Управления МЧС в области.