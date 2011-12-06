В Харькове джип врезался в автозак с задержанными
09:29, 06 декабря 2011Общество
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По периметру квартала стояли автоматчики
В Харькове автозак, в котором находились задержанные, попал в ДТП. Эту информацию "Сегодня" подтвердили в пресс-службе областной милиции. На перекрестке спецавтомобиль марки Foton не разминулся с джипом Nissan. В результате столкновения внедорожник лишился заднего бампера, а вот автозак остался невредим.
В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. Район тут же оцепили сотрудники милиции. «По периметру квартала стояли автоматчики, подъехали с десяток милицейских машин, образовалась огромная пробка», — рассказал очевидец ДТП. Правоохранители устанавливают причину ДТП.
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