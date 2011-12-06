В Харькове джип врезался в автозак с задержанными

В Харькове автозак, в котором находились задержанные, попал в ДТП. Эту информацию "Сегодня" подтвердили в пресс-службе областной милиции. На перекрестке спецавтомобиль марки Foton не разминулся с джипом Nissan. В результате столкновения внедорожник лишился заднего бампера, а вот автозак остался невредим.

В аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. Район тут же оцепили сотрудники милиции. «По периметру квартала стояли автоматчики, подъехали с десяток милицейских машин, образовалась огромная пробка», — рассказал очевидец ДТП. Правоохранители устанавливают причину ДТП.