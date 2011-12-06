Архивы КГБ УССР остаются засекречены

Историки надеются, что власть прислушается к рекомендациям Европарламента и обеспечит доступ к архивам бывших коммунистических секретных служб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра исследований освободительного движения и напомнили, что резолюция Европейского парламента от 1 декабря содержит рекомендации Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий на переговорах между Украиной и ЕС относительно Соглашения об ассоциации.

Среди рекомендаций, в частности, речь идет о необходимости обеспечения доступа к советским архивам. «Обеспечить, чтобы украинская власть сделала архивы бывших коммунистических секретных служб доступными для общества, поскольку это является основой для успешного национального примирения, в частности, с учетом жестокости, которая имела место в XX веке», - сказано в документе.

Свертывание процессов демократизации в Украине проявилось, в частности, в осложнении доступа к бывшим советским архивам, что неоднократно отмечали эксперты.

«Поэтому в рекомендациях Европарламента от 1 декабря украинской власти однозначно указали на необходимость открытия архивов как важной предпосылки построения открытого демократического общества и подписания Соглашения об ассоциации», – отметил историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

«Особенно это касается архивов, содержащих документы тоталитарных режимов. Ведь предоставление доступа к информации о функционировании репрессивных органов является важным индикатором того, что власть осуждает и не планирует использовать подобные практики сегодня или когда-либо в будущем», – добавил научный работник.

«Поэтому сегодня видим четкие сигналы для Украины "на раздорожье" в преддверие 19 декабря. С одной стороны – включение вопроса доступа к архивам в рекомендациях Европарламента, с другой – попытка России втянуть Украину в зону юрисдикции Соглашения о порядке пересмотра степени секретности данных из архивов бывшего СССР», – прокомментировал В.ВЯТРОВИЧ.

Он выразил надежду, что к рекомендациям Европарламента прислушаются, и политика ограничения доступа даже к ранее рассекреченным документам будет прекращена.

Как напоминают в ЦИОД, после избрания на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ уволил руководителя архива СБУ В.ВЯТРОВИЧА, который проводил рассекречивание бывших советских архивов.

8 сентября 2010 года Служба безопасности Украины задержала, на протяжении 14,5 часов допрашивала и конфисковала электронные копии документов и научные труды историка Руслана ЗАБИЛОГО.

После этого несанкционированные обыски и конфискации были проведены в Национальном музее «Тюрьма на Лонцкого».

Уголовное дело в отношении историков, которых обвиняют в попытках разгласить государственную тайну, до сих пор открыто, несмотря на то, что, согласно украинскому законодательству, исторические документы не содержат государственной тайны.