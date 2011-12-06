Янукович подписал изменения в закон о Вооруженных силах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Вооруженных силах Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, парламент принял данный закон 6 сентября, но Президент наложил на него вето.

В предложениях главы государства отмечалось, что ВР превысила свои полномочия, предусмотрев в законе, что соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, борьбе с терроризмом и пиратством, усилению охраны государственной границы, суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, континентального шельфа Украины и их правового оформления, предоставлению военной помощи другим государствам в пределах, определенных указами Президента Украины, что утверждается или одобряется ВР.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что «одобрение или утверждение Верховной Радой Украины каких-либо решений, касающихся привлечения соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины для выполнения других задач в соответствии с законом Конституцией Украины не предусмотрено».

15 ноября Верховная Рада учла все предложения Президента к закону об изменениях в Закон «О Вооруженных силах Украины».