Водитель "мерседеса" сбил 9-летнюю велосипедистку, и погиб сам
01:35, 06 декабря 2011Общество
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Трагедия в Житомирской области
В Житомирской области водитель автомобиля сбил 9-летнюю велосипедистку, после чего врезался в дерево и погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области, авария произошла в Олевске. 20-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на правую обочину, сбил велосипедистку, после чего врезался в дерево.
Водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Девочка была госпитализирована.
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