Водитель "мерседеса" сбил 9-летнюю велосипедистку, и погиб сам

В Житомирской области водитель автомобиля сбил 9-летнюю велосипедистку, после чего врезался в дерево и погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области, авария произошла в Олевске. 20-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на правую обочину, сбил велосипедистку, после чего врезался в дерево.

Водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Девочка была госпитализирована.