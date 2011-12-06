Машинист попал в шнек шахтного комбайна

В Луганской области на шахте «Красный партизан» государственного предприятия «Свердловантрацит» погиб 40-летний машинист горновыемочных машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел в субботу, 3 декабря, во время ремонтных работ секций механизированной крепи на горизонте 790 метров.

«Было произведено включение электродвигателя комбайна, и вращающимся нижним шнеком был захвачен и смертельно травмирован машинист горновыемочных машин, который находился в районе исполнительного органа комбайна», - говорится в сообщении.

Спасти человека не удалось, от полученных травм шахтер скончался на месте.

На предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.