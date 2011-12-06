Работники Херсонского машзавода снова пикетируют губернатора

В Херсоне около 500 работников ООО «Херсонский машиностроительный завод» пикетировали здание местной областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, работники ХМЗ, как и две недели назад во время акции перед зданием ОГА, требовали от областной власти содействия в "пробивании" на уровне МинАП участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Сегодня для поддержки своей позиции инициативная группа работников ХМЗ собирала подписи коллег под обращением к народным депутатам и экс-генпрокурору, а ныне советнику генерального прокурора Украины Михаилу ПОТЕБЕНЬКО.

Как сообщил генеральный директор предприятия Виктор СЛОБОДЯНЮК, протест носит исключительно мирный характер и никаких активных акций в отношении исполнительных органов и других учреждений они не планируют.

"Тут пошли разговоры, мол, давайте опять захватывать облгосадминистрацию, как в марте 2009 года, тогда нас услышат. Это все провокации. Те, кто пришел сюда, ничего подобного не планируют. Я даже предупредил правоохранительные органы об этом и попросил всех, кто будет призывать к каким-то силовым методам протестов, задерживать. Это - не наши люди", - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

Также директор ХМЗ сообщил, что у него есть разрешение мэрии Херсона на проведение мирных акций до 1 января 2012 года.

По словам собравшихся, они поддерживают позицию руководства предприятия и требуют от государства развивать отечественное производство сельхозтехники, а не финансировать коллег из России, Беларуси и других стран.

В то же время среди работников ХМЗ ходят разговоры о необходимости привлечь больше внимания к своей акции, поэтому некоторые из них готовы по примеру чернобыльцев начать голодовку.

Между тем заместитель губернатора Анатолий ХОМЕНКО, который курирует вопросы, связанные с промышленностью, комментируя ситуацию на ХМЗ, отметил: "Им (дирекции ХМЗ - УНИАН) необходимо "довести" комбайн "Скиф" до серийного производства. Руководство министерства (аграрной политики и продовольствия - УНИАН) готово закупить пробную партию из 50 комбайнов "Скиф" при условии их серийной сборки и прохождения всех необходимых технических испытаний в институте им. Погорелова». "Сырую" технику никто покупать не будет", - заявил А.ХОМЕНКО.

Также вице-губернатор отметил, что облгосадминистрация готова оказать ХМЗ в данном направлении необходимую поддержку.

Сегодня же протест сельхозмашиностроителей ограничился передачей указанных требований в приемную губернатора области Николая КОСТЯКА.

Как сообщал УНИАН, собственник ООО «ХМЗ» и ООО «БелоцерковМАЗ» Александр ОЛЕЙНИК заявлял, что принятие находящегося на рассмотрении в Верховной Раде законопроекта № 8764 «О внесении изменений к Закону «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» убьет отечественную отрасль сельхозмашиностроения.

По словам А.ОЛЕЙНИКА, указанный законопроект, проголосованный в Верховной Раде в первом чтении 7 октября, нивелирует требование к отечественным производителям сельхозтехники о том, что доля произведенных в Украине комплектующих, в составе их продукции, должна составлять не менее 50%.

Рассмотрение законопроекта намечено на первую декаду декабря текущего года.

Справка. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью переходит на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».